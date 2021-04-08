Илекский район, , 07:08 — REGNUM В Оренбургской области паводок набирает обороты. В регионе увеличилось число подтопленных мостов до шести, сообщает ГУ МЧС по Оренбуржью.

По одному низководному мосту ушло под воду в Илекском, Новоорском, Бузулукском, Красногвардейском районах. В Сорочинском городском округе закрыли сразу два моста. Кроме того, на сегодняшний день демонтирован понтонный мост в Соль-Илецком городском округе.

В Илекском районе из-за перелива талых вод нет возможности проезда по ряду участков дорог возле сел Степное, Филипповка, Песчанное, Сладково.

Закрыто движение на дороге «Илек — Ташла — Соболево» в Ташлинском районе возле села Иртек. Ширина подтопленной площади составляет 40 метров, дорога ушла под воду на 45 см.

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