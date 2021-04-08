Белград, , 07:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 7 апреля лично проводил шейха Насера бин Хамада бин Ису аль-Халифу, сына и посланника короля Бахрейна в аэропорту. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Член парламента от короля Бахрейна по вопросам гуманитарного сотрудничества, вопросам молодежи и советник по национальной безопасности посетил 6−7 апреля Сербию, во время которой он беседовал с президентом Сербии о развитии двусторонних отношений между двумя странами.

Напомним, Вучич является первым президентом Сербии, который в прошлом месяце посетил Бахрейн.

Фотографии сопровождающего высокопоставленного гостя из Бахрейна Вучич разместил в своем профиле в социальной сети с надписью «До скорой встречи, дорогой друг!».