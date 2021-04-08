Берлин, , 07:01 — REGNUM Два из шести центра центров вакцинации в Берлине закрылись на этой неделе из-за нехватки вакцины против COVID-19, сообщило 7 апреля агентство DPA со ссылкой на городское управление здравоохранения.

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Работа медиков была остановлена в учреждении на арене Treptow и центре вакцинации Messe до последующего уведомления.

Отмечается, что в закрывшихся центрах вводили вакцину Biontech. Её не смогли вовремя доставить в учреждения из-за «технических проблем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Германии намерены провести предварительные переговоры с российской стороной о поставке вакцины «Спутник V» после того, как в Еврокомиссии отказались от такой возможности.

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