Чебоксары, , 07:00 — REGNUM В Чувашии определили обязанности региональных органов власти и рекомендации для федеральных структур в части организации и подготовки предстоящих выборов в Госдуму и Госсовет. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения на территории республики выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва и выборов депутатов Государственного совета Чувашии седьмого созыва. Голосование пройдёт 19 сентября.

Согласно указу, региональным органам власти поручено оказать помощь избирательным комиссиям при проверке достоверности подписей в подписных листах в поддержку выдвижения кандидатов. В том числе на министерство экономики возложена обязанность по безвозмездному предоставлению временных помещений для хранения документации, служба по тарифам будет оказывать содействие при проведении избирательными комиссиями закупок, минтруд отвечает за обеспечение избирательных прав инвалидов.

Как и ранее, обеспечивать безопасность общественного порядка и охрану помещений для голосования будут МВД по Чувашии и управление Росгвардии. Управление Роспотребнадзора будет оказывать методическую помощь избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения санитарно-эпидемиологических условий в рамках борьбы с коронавирусом.