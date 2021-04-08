Абакан, , 06:58 — REGNUM За пять месяцев Центр управления регионом в Хакасии обработал более 6 тысяч обращений от жителей республики. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в республиканском правительстве.

Полученные обращения обработали и передали ответственным министерствам и ведомствам для принятия решений.

По данным республиканских властей, на конец февраля Хакасия входила в первую десятку регионов России по скорости первичного ответа авторам сообщений и обращений в соцсетях (средний показатель — 2 часа 46 минут, по России — почти 5 часов).

Специалисты ЦУР сотрудничают и с муниципалитетами. Одними из самых активных в Хакасии являются Черногорск и Боградский район.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменцы в соцсетях чаще всего жалуются на систему жилищно-коммунального хозяйства.

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