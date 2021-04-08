Сараево, , 07:19 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины внесла значительный вклад своим опытом в обсуждение избирательной реформы в стране, заявили 7 апреля в посольстве США в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Члены ЦИК провели встречу с представителями посольств и международных учреждений в Боснии и Герцеговине. По итогам переговоров они заявили, что считают комиссию руководящим органом, ответственным за проведение выборов в Боснии и Герцеговине, а также учреждением, ответственным за осуществление реформ.

Посол США Эрик Нельсон, глава Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине Кейтлин Кавалец, специальный представитель Европейского союза и высокий представитель Валентин Инцко обсудили с членами ЦИК возможности реализации избирательных реформ в стране в течение 2021 года.

«Мы согласны с членами ЦИК на принятие ключевых реформ, которые рекомендуют Бюро по демократическим институтам и правам человека и Группе государств по борьбе с коррупцией создать более свободный и честный избирательный процесс для всех. Нет никакой законной причины для затягивания этого процесса», — подчеркнули в посольстве США в Боснии и Герцеговине.

Ковалец в ходе встречи отметила, что ЦИК играет ключевую роль в повышении целостности избирательного процесса в Боснии и Герцеговине, и дала рекомендации от имени ОБСЕ.