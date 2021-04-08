Елабужский район, , 08:26 — REGNUM Поздним вечером 7 апреля спасательные службы Татарии были подняты по тревоге на поиск 8-летнего мальчика, который предположительно упал в реку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Инцидент произошел в селе Старый Юраш Елабужского района. По одной из версий, ребенок упал с берега в реку Юрашка. Середина реки вскрылась ото льда, а вдоль берега лед. К поиску ребенка по береговой линии были привлечены спасатели, пожарные и десятки волонтеров.

Тело пропавшего ребенка обнаружили около 7:00 (мск) 8 апреля у берега реки Юрашка в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду у села Старый Юраш.

Как сообщао ИА REGNUM, тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лёд в реке Тихая Сосна около села Гнилое Острогожского района Воронежской области в феврале, обнаружено 4 апреля, недалеко от места происшествия. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело.

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