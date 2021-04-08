Магнитогорск, Челябинская область, , 06:56 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области задержали гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщает региональное УМВД.

Всего у ранее судимого мужчины 1973 года рождения было изъято более 865 граммов наркотического средства. Они были найдены у него дома. Там же стражи порядка обнаружили и приспособления для расфасовки.

По данным полиции, этот гражданин собирался размещать товар во временных тайниках-закладках в Магнитогорске. Теперь ему предстоит отвечать за покушение на сбыт.