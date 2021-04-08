Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Вопрос совместного бойкота намеченных на 2022 год Олимпийских игр в Пекине не осуждали со своими союзниками власти США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 7 апреля на брифинге.

Она отметила, что позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась. Вместе с тем Псаки признала, что американская администрация проводит консультации с властями других стран по поводу общей обеспокоенности ситуацией в Китае, который Белый дом обвинил в нарушении прав человека.

По словам пресс-секретаря, по итогам переговоров США должны выработать со своими партнерами общий подход к указанной проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что решение властей США по поводу бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине еще не принято и этот вопрос планируется обсудить с помощью «тесных консультаций» Вашингтона со своими союзниками.

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