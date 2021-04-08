Пекин, , 06:53 — REGNUM Спускаемый аппарат и луноход китайского зонда «Чанъэ-4» возобновили свою работу на 29-й лунный день на обратной стороне Луны, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Посадочный модуль пробудился в 21:43 по Пекину 7 апреля, а луноход «Юту-2» (кит. «Нефритовый кролик-2») пробудился в 3:54 утра того же дня, сообщили в Центре лунных исследований и космических программ Национального космического управления Китая.

Зонд «Чанъэ-4», переходящий в спящий режим каждую лунную ночь из-за отсутствия солнечной энергии, пробыл на Луне около 825 земных суток. Лунный день равен 14 дням на Земле, и лунная ночь имеет аналогичную длину.

Расположенный на северо-западе от посадочной площадки Чанъэ-4, марсоход прошел около 682,8 метра. Линейное расстояние между марсоходом и посадочной площадкой составляет около 455 метров.

В течение 29-го лунного дня аппарат будет продолжать движение на северо-запад к зоне концентрации базальта, расположенной примерно в 1,2 км от лунохода. Оборудование на борту ровера, включая панорамную камеру, инфракрасный спектрометр, детектор нейтральных атомов и лунный радар, будет продолжать проводить научные исследования.

Зонд «Чанъэ-4», запущенный 8 декабря 2018 года, совершил первую в истории мягкую посадку на кратер Фон Карман в бассейне Южного полюса — Эйткен» на дальней стороне Луны 3 января 2019 года.