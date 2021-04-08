Челябинск, , 06:52 — REGNUM Общественная Палата РФ взяла на строгий контроль ситуацию с закрытием в Челябинске отделения детской урологии. Об этом сообщает пресс-служба общественного органа.

В частности, комиссия по соцполитике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов получила обращение от инициативной группы родителей, дети которых проходили лечение в отделении детской урологии областной больницы №3. Авторы письма встревожены расформированием отделения и сокращением штата учреждения. Обращения они ранее направляли в Администрацию президента РФ, а также в региональные правительство и минздрав, но пока вопрос не решён.

Отделение было закрыто в октябре 2020 года. Пациентов перевели в областную детскую больницу. При этом, как отмечает работавшая там детский уролог Екатерина Воронина, условий в ЧОДКБ для размещения всего отделения, трудоустройства всего персонала нет, а бытовые условия пребывания детей оказываются намного хуже.

«Врачей, в том числе высших категорий, оперирующих хирургов, отправили на службу занятости или предложили работу в приемном покое в больнице, куда перевели детей. Специальность «детская урология» очень узкая. Нас восемь оперирующих хирургов на всю область», — говорит Воронина. И добавляет, что по сути, половину специалистов выкинули из специальности, а дети лишились своих лечащих врачей и вообще возможность получать доступную стационарную помощь.

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Муниципальный депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина в свою очередь отмечает, что закрытие детского урологического отделения с полным штатным комплектом среднего и хирургического персонала не обосновано ничем. Каждый год в ОКБ № 3 наблюдали и лечили 1700 детей. «В чём логика? За что чиновники областного Минздрава лишили наших детей коечного фонда, упразднив урологическое отделение при ОКБ №3?» — недоумевает Вахтина.

Сейчас в Общественной Палате будут изучать ситуацию. Как отмечает зампредседателя комиссии по социальной политике, Екатерина Курбангалеева, вначале ситуация носила региональный характер. Однако прошло уже почти полгода, но ситуация не разрешилась. Родители и врачи уверены, что их не слышат, а представители другой стороны считают, что их намерений не понимают. Курбангалеева констатировала отсутствие диалога как с врачами, так и с пациентами.