Тобольск, Тюменская область, , 06:51 — REGNUM По версии следствия, 20 декабря 2020 года, находясь на улице Горького в подгорном Тобольске, 20-летний местный житель позвонил с мобильного телефона в информационно-справочную службу администрации президента РФ с сообщением о готовящемся взрыве в здании на улице Ильинка, 23 в Москве.

«Сообщение было заведомо ложным. А преступление было совершено из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в информации пресс-службы суда.

Было возбуждено и расследовано дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).