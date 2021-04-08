Москва, , 06:49 — REGNUM Пожар произошел в жилом многоквартирном доме на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба московского управления МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир дома № 24 на Путевом проезде в около пяти часов утра. Во время ликвидации возгорания спасатели передали двух пострадавших медикам из скорой помощи, однако врачи не смогли спасти их жизни. Пожар был потушен, причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля пожар произошел на складе в подмосковных Люберцах. Общая площадь возгорания составляла 6000 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.