Соль-Илецк, Оренбургская область, , 06:49 — REGNUM В Оренбургской области закрыли участок трассы Покровка — Дивнополье на территории Соль-Илецкого городского округа для демонтажа понтонного моста через реку Илек возле села Покровка на период прохождения весеннего паводка, сообщает ГУ МЧС по региону.

Имеется объездной путь, но он лежит через Казахстан. После демонтажа моста в Оренбуржье от большой земли изолированными окажутся три населенных пункта (Покровка, Троицк, Ивановка). Они с одной стороны ограничены рекой Илек, с других сторон — границей с Казахстаном. В селах проживают 724 человека, в том числе 128 детей.

По данным спасателей, в населённых пунктах создан запас ГСМ, медицинских и лекарственных средств, продуктов питания, бутилированной питьевой воды. Больные, которым необходима срочная медицинская помощь, эвакуированы в Соль-Илецк.

После прохождения ледохода будет организована переправа. В случае необходимости на помощь готова прийти служба санавиации (вертолет Ми-8).

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