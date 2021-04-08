Пекин, , 06:46 — REGNUM Китай планирует нанять 84 330 выпускников колледжей в качестве учителей в сельских начальных и средних школах в 2021 году в рамках программы «оживления» сельских районов, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

По данным Министерства образования КНР, набор осуществляется, в основном, в некогда бедные районы и районы, населенные этническими меньшинствами с целью закрепления результатов борьбы с нищетой.

Ожидается, что эта программа повысит преподавательский потенциал некоторых слабых предметов в сельских школах, таких как искусство, иностранные языки и информационные технологии, говорится в уведомлении. Кроме того, предлагается приложить усилия для обеспечения достойной заработной платы и социального обеспечения учителей.

В 2006 году Китай запустил программу набора учителей на специальные должности среди выпускников колледжей с целью сокращения разрыва в качестве образования между отсталыми и более развитыми районами страны.