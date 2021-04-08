Якутск, , 06:47 — REGNUM В Якутске женщина задавила механика на станции автосервиса. В телеграм-каналах опубликовано видео смертельного наезда на мужчину.

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Автоледи заезжала на «яму» в гаражном боксе. Сотрудник в этот момент встал у стены, где заканчивается «яма». Судя по кадрам, женщина не рассчитала скорость и придавила мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Онгудайском районе Республики Алтай автомобиль сбил ребёнка.