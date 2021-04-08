Чебоксары, , 06:42 — REGNUM В Чувашии под уголовное преследование попал 28-летний житель Ленинградской области. Его подозревают в мошенничестве в отношении жителей республики, сообщили ИА REGNUM в УМВД по городу Чебоксары.

Разбирательства начались в декабре 2019 года, когда в полицию стали обращаться жители Чувашии, заказавшие товар через интернет, но получившие в посылке речной песок. Оперативники установили подозреваемого: им оказался 28-летний житель Ленинградской области, который не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он был задержан.

В полиции отмечают, что он дал признательные показания и следствием установлена его причастность к совершению девяти фактов мошенничества в отношении жителей Чебоксар, Алатыря, Марпосада, Ядрина и Красноармейского района.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители полагают, что в ходе следствия число пострадавших может возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии задержана жительница Шумерли, которую подозревают в мошенничестве через сайт знакомств. Предварительно установлено, что друг по переписке, поверив «в её романтические чувства», перевёл ей 400 тыс. рублей якобы на лечение.

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