Москва, 8 апреля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил (ВС) России в органах военного управления, соединениях и воинских частях на всей территории страны начались контрольные проверки войск за зимний период обучения. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российский солдат на учениях

«Всего в течение апреля будет проведено более четырёх тысяч учений различного масштаба, в том числе около 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные учения, в которых участвуют все виды и рода войск ВС РФ, в настоящее время проводятся на территории всех военных округов, Северного флота, в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике впервые проведены военные учения по перехвату гиперзвуковых ракет и их воздушных носителей.