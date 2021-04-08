Абакан, , 06:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 14 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 21 952. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в правительстве региона.

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После COVID-19 в Хакасии выздоровели 21 245 человек. Это 96,7% от числа выявленных носителей вируса. За сутки выздоровели восемь человек.

В настоящее время в стационарах лечатся 90 ковид-пациентов, в том числе 26 человек — в тяжёлом состоянии. Четыре человека — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Хакасии было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 человек.

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