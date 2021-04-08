Орск, Оренбургская область, , 06:35 — REGNUM В Орске Оренбургской области устранили аварию на чугунном водоводе. Водоснабжение населения восстановлено, сообщает ГУ МЧС по региону.

Напомним, вечером 7 апреля в городе произошла коммунальная авария. Из-за прорыва водовода без воды остались 2 тыс. человек, проживающие в восьми домах на ул. Жукова.

В настоящее время водоснабжение функционирует в штатном режиме .

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