Веллингтон, , 06:35 — REGNUM Въезд из Индии в Новую Зеландию будет временно приостановлен из-за большого числа зараженных коронавирусом, прибывающих из этой республики, заявила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, запрет будет действовать с 11 по 28 апреля. За этот период новозеландские власти изучат, повлияли ли ограничение на снижение числа зараженных коронавирусом, въезжающих на территорию Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новой Зеландии выявили 19 носителей SARS-CoV-2 среди прибывших на территорию страны. Они прилетели из Индии, Великобритании, Пакистана и Египта. Теперь заболевшие проходят обязательный карантин в спецучреждении города Окленда.

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