Казань, , 08:21 — REGNUM В частном доме поселка Вознесенское Советского района города Казани 7 апреля отравились угарным газом пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Установлено, что с диагнозом «отравление угарным газом в состоянии средней степени тяжести» госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. В городскую больницу №7 доставили 24-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. Еще троих — 24-летнюю женщину, трехлетнюю девочку и мальчика 2020 года рождения госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Казани.

Причины происшествия устанавливаются.

ИА REGNUM ранее сообщало, в бане одного из домохозяйств на улице Муромской-1 города Казани 3 апреля обнаружили тело 10-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом. Также был госпитализирован его 59-летний дедушка. Республиканские следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

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