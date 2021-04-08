Ульяновск, , 06:32 — REGNUM В Ульяновской области продолжится выделение средств садоводческим товариществам на конкурной основе, при этом сумма государственной поддержки вырастет в шесть раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По словам главы минсельхоза региона Михаила Семенкина, в 2021 году с прошлогодних 5 млн рублей до 30 млн рублей будет увеличен размер государственной поддержки по развитию садоводства. Речь идёт о предоставлении субсидии на конкурсной основе по программе софинансирования.

Региональные власти отмечают, что за бюджетный счёт компенсируется до 50% затрат на строительство водопроводов, электроснабжения, дорог в садово-некоммерческих товариществах и благоустройство территорий.

В 2020 году поддержу получили садовые товарищества Ульяновска, Чердаклинского и Старомайнского районов. В 2021 году конкурсный отбор планируется провести во второй половине апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году из регионального бюджета выделено 86 млн рублей на развитие садоводческого движения. Кроме того, прорабатывается вопрос о введении дополнительных маршрутов для дачников.

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