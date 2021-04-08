Веллингтон, , 06:30 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили локальный случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По данным ведомства, коронавирусом SARS-CoV-2 заразился сотрудник карантинного учреждения в городе Окленде. Отмечается, что он проживает один, однако на работу ездит с коллегой. Теперь коллегу поместили на самоизоляцию, а также взяли у него тест на выявление COVID-19.

Еще 19 инфицированных прибыли в Новую Зеландию из-за границы. В частности, заболевшие прилетели из Индии, Египта, Великобритании и Пакистана. В настоящее время в стране числится 95 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2199 носителей SARS-CoV-2.