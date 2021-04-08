Люберцы, Московская область, , 06:26 — REGNUM Крупный пожар, произошедший на складе в городе Люберцы в Московской области, ликвидирован. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

В здании хранилась бытовая химия и спортивный инвентарь. Площадь пожара составила 6 тыс. квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля на пилораме в Кургане произошел крупный пожар, охвативший площадь 800 кв. метров.

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