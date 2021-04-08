Москва, , 06:30 — REGNUM Военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе доставили в населённый пункт Ханацах Аскеранского района гуманитарную помощь, переданную российскими благотворительными фондами и общественными организациями, а также обеспечили восстановление газовой магистрали на линии разграничения вблизи города Шуша. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сапёры подразделения гуманитарного разминирования обследовали на наличие взрывоопасных предметов подходы к повреждённому участку и повреждённый участок трубы. Военнослужащие Центра гуманитарного реагирования сопроводили представителей ремонтной службы к месту аварии и обеспечили безопасное проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе», — говорится в сообщении.

Российские военные передали многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам раскладушки, одеяла, газовые горелки, продукты и другое необходимое имущество. В фельдшерско-акушерский пункт и больницу посёлка были переданы наборы первичной диагностики.

Как сообщало ИА REGNUM, двенадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, 145 тонн гуманитарного груза.

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