Берлин, , 06:24 — REGNUM Власти Германии намерены провести предварительные переговоры с российской стороной о поставке вакцины «Спутник V» после того, как в Еврокомиссии отказались от такой возможности. Об этом 7 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минздрава ФРГ Йенса Шпана.

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По информации агентства, в Берлине рассматривают возможность приобретения российской вакцины от коронавируса, однако сначала Москве необходимо «предоставить ключевые данные Европейскому агентству по лекарственным средствам».

Отмечается также, что в ходе предварительных переговоров в Германии хотят понять, сколько доз вакцин Россия может поставить и в какие сроки.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что немецкие власти могут начать самостоятельно закупать вакцину «Спутник V» в случае отказа ЕС от единого заказа на поставку этого препарата.

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