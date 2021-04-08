Посёлок городского типа Сеймчан, Магаданская область, , 06:43 — REGNUM Ко Дню космонавтики в краеведческом музее Сеймчана Магаданской области откроют уникальную выставку «Гость из космоса».

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Посетители музея смогут узнать больше о «Сеймчане» — одном из самых известных метеоритов России, получившем имя в честь посёлка, куда упали осколки, пишет «Магаданская правда».

Отмечается, что свидетелей падения «Сеймчана» так и не установили. Войдя в плотные слои атмосферы, метеорит взорвался, разлетевшись на множество осколков в радиусе десятка км. Предполагается, что они упали на Землю не менее 20 тыс. лет назад.

Первый и пока самый крупный осколок весом более 270 кг был случайно обнаружен в июне 1967 года геологом Медниковым на левом притоке реки Ясачная. Суммарный вес осколков, обнаруженных в зоне падения, доходит почти до 400 кг.

Один из фрагментов можно будет увидеть и в Сеймчанском музее, вместе с фрагментом другого, не менее известного Сихотэ-Алинского метеорита из Уссурийской тайги в Приморье.

Выставка, по словам сотрудников музея, отличная возможность пробудить в юных и не только посетителях тягу к изучению непознанного и открыть дорогу будущим геологам и покорителям космоса.

Сегодня метеориты, подобные «Сеймчану», собирают коллекционеры. Один из осколков был продан на известном аукционе за 56 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина, 11 апреля в 10:00 по московскому времени, состоится первый Всероссийский космический диктант. Его проведёт центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в партнерстве с госкорпорацией «Роскосмос» и Mail.ru Group.