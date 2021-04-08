Магадан, , 06:19 — REGNUM В арбитраж Магаданской области поступил банкротный иск к ООО «Магаданзолото» — производителю драгоценных металлов. Исковое заявление налогового органа пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от УФНС по Магаданской области подан 8 апреля 2021 года. Сумма претензий не сообщается.

Между тем схожий иск еще в марте 2021 года подал частный предприниматель Андрей Николаев, который заявил долг в размере 23 089 126 рублей 38 копеек. В качестве арбитражного управляющего истец предложил Светлану Коробейникову из НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Иск начнут рассматривать 28 апреля 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Магаданзолото» учреждено в апреле 2014 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец — Георгий Литвинов. Относительно директора в реестре в начале апреля 2021 года появилась запись — «сведения недостоверны».