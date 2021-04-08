Анадырь, , 06:05 — REGNUM По итогам 2020 года Якутия, Приморье и Сахалин оказались на последних местах инвестиционного рейтинга регионов Дальнего Востока, составленного экспертами ФАНУ «Востокгосплан», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт учреждения.

Читайте также: В России проверят целесообразность льгот инвесторам

Лидером рейтинга стала Магаданская область. На втором и третьем местах находятся Бурятия и Чукотка.

Чукотский автономный округ смог подняться в рейтинге на третье место за счет восстановительной динамики объёмов промышленного производства и строительных работ, роста объёмов инвестиций и числа созданных рабочих мест в рамках муниципальных районов, являющихся частью территории Свободного порта Владивосток.

Бурятия заняла второе место благодаря ускорению темпов роста объёмов промышленного производства и строительных работ и регистрации первых резидентов в ТОР «Бурятия».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 10 марта, президент РФ Владимир Путин поручил проверить целесообразность предоставления льгот инвесторам.