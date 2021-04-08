Токио, , 06:03 — REGNUM Британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался в 1,32 раза заразнее, чем изначальная версия вируса. К такому результату пришли исследователи из Национального института инфекционных заболеваний Японии, передает телеканал NHK.

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Ученые рассмотрели данные по скорости распространения разных коронавирусов SARS-CoV-2 за последние 50 дней. По их мнению, британский штамм обладает большим коэффициентом распространения, что и позволило этому типу инфекции стремительно распространиться в префектуре Осака. Ученые склоняются к тому, что уже существующие санитарные меры предосторожности могут быть неэффективными против новых штаммов SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 начал преобладать в Соединенных Штатах. Американские медучреждения зафиксировали резкий рост заболеваемости среди пациентов возрастом от 30 до 50 лет.