Владивосток, 8 апреля, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В 2021 году на госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» из бюджета выделят 50,787 млрд рублей, в 2022 году — ещё 54,754 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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По итогам реализации госпрограммы, рассчитанной до 2025 года, количество рабочих мест на Дальнем Востоке увеличится на 111,3 тыс., а населения — до 8,7 млн человек. По данным Росстата, на 1 января 2021 года численность населения на Дальнем Востоке составляла 8,124 млн человек, на 1 января 2020 года — 8,167 млн.

В планах ожидается, что накопленный объём инвестиций и проектов ТОР (без учета бюджетных инвестиций) составит 2275,8 млрд рублей в 2025 году. Объём поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ с территории ДФО составит 1179 млрд на момент окончания программы.

Одним из активных механизмов для увеличения численности жителей Дальнего Востока остаётся «дальневосточный гектар».

Как сообщало ИА REGNUM, учитывая эффект низкой базы, в 2021 году можно ждать положительной динамики российского ВВП по сравнению с 2020 годом, заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Александр Красильников. Так он прокомментировал прогноз российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что рост экономики РФ в 2021—2022 годах существенно превысит докризисные темпы развития.