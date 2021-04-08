Иерусалим, , 05:55 — REGNUM Реформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) призвали в министерстве иностранных дел Израиля. Об этом говорится в распространённом 7 апреля заявлении израильского ведомства.

«БАПОР в ее нынешнем виде увековечивает (палестино-израильский — ред.) конфликт и не способствует его разрешению», — объяснили в МИД Израиля.

С учётом того, что США планируют предоставить Палестине пакет помощи на $150 млн, профильное агентство в ООН требует глубоких реформ, отмечают израильские дипломаты.

Напомним, 7 апреля в администрации президента США Джо Байдена объявили, что восстановят систему поддержки Палестины, которая была ограничена бывшим американским президентом Дональдом Трампом.

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