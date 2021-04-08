Торонто, Канада, , 05:45 — REGNUM Власти провинции Онтарио в Канаде ввели четырёхнедельный карантин для граждан — им запретили выходить из дома в большинстве случаев. Исключения сделаны только для похода в ближайший магазин или аптеку, пишет 7 апреля газета The Guardian.

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Ограничения введены в связи с распространением коронавируса.

«Ситуация чрезвычайно серьезная. Мы должны ввести ограничения прямо сейчас», — объяснил премьер-министр Онтарио Дуг Форд.

По его словам, самой населённой провинции придётся балансировать «между жизнью и смертью» до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии коронавируса COVID-19. С начала пандемии в Канаде было выявлено свыше 1 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 23,1 тыс. закончились смертью пациентов.

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