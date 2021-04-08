Бразилиа, 8 апреля, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В Бразилии не будет вводиться режим общенационального карантина, несмотря на рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил бразильский президент Жаир Болсонару в ходе своего публичного выступления в города Чапеко.

Carolina Antunes. PR Президент Бразилии Жаир Болсонару

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Жаир Болсонару «Общенационального карантина не будет».

Болсонару подчеркнул, что власти страны не намереваются запирать жителей по домам, закрывать предприятия и ограничивать перемещения. По его мнению, вирус никуда не исчезнет и добиться его искоренения попросту невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Бразилии наблюдается рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также рекордная смертность среди пациентов с COVID-19. Также в республике выявили новый штамм SARS-CoV-2, который обладает 18 мутациями.