Москва, , 05:29 — REGNUM Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 по действующему контракту будет поставлена в США до конца 2021 года, сообщил 8 апреля генеральный директор НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») Игорь Арбузов.

По его словам, двигатели готовы, их поставку задержала пандемия, объявленная из-за распространения коронавируса.

«Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту», — цитирует РИА Новости Арбузова.

Ранее в американской компании United Launch Alliance сообщали о начале производства двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180.

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