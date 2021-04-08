Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Наибольшее распространение среди новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США получил британский штамм В.1.1.7, заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC) Рошель Валенски 7 апреля в ходе пресс-конференции.

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Она отметила, что американские медучреждения фиксируют резкое увеличение числа пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, у которых выявляется коронавирусная инфекция. Валенски утверждает, что многие из этих людей имеют тяжелую форму COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля глава Белого дома Джо Байден заявил, что в США наблюдается быстрое распространение новых мутаций SARS-CoV-2, а также новый рост числа ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом.

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