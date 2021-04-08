Лос-Анджелес, США, , 05:21 — REGNUM В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни умер американский актёр Уолтер Олкевич, известный по ролям в телевизионном сериале «Твин Пикс» (1990−1991) и «Грейс в огне» (1993−1996). Об этом со ссылкой на сына актёра, сценариста Зака Олкевича 7 апреля сообщает журнал Hollywood Reporter.

По словам сына, Уолтер Олкевич скончался утром 6 апреля в своём доме в Лос-Анджелесе. В 1999 и 2000 годах Олкевич перенёс несколько операций на колене, после чего стал прикованным к постели инвалидом. Сын актёра Зак ушёл из старшей школы, чтобы ухаживать за отцом.

Родившийся в 1948 году Олкевич дебютировал в небольшом эпизоде в фильме Стивена Спилберга «Тысяча девятьсот сорок первый», вышедшем на экран в 1979 году. За свою карьеру он успел сняться во многих американских сериалах и фильмах. Широкому зрителю Олкевич известен прежде всего по роли Жака Рено в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс».