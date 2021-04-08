Южно-Сахалинск, , 05:14 — REGNUM Студенты Сахалинского государственного университета, после ЧП в общежитии, постепенно вернутся к очной форме обучения, выйдя с дистанта. Их расселят в общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы. А в перспективе планируется строительство студенческого городка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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Первыми к очной форме обучения приступят первокурсники и студенты выпускных курсов, остальные — поэтапно.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с руководством Министерства науки и высшего образования РФ по вопросу строительства студенческого городка, где планируется возвести три корпуса общежитий, в которых смогут разместить 1,5 тыс. студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 марта тела двух учащихся одного из вузов без признаков жизни были найдены в одной из секций общежития учебного заведения, которое расположено по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске. Отмечается, что, согласно предварительным данным, причиной их смерти могла явиться электротравма.