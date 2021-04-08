Хабаровск, , 05:21 — REGNUM В Хабаровском крае ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат единовременные выплаты в повышенном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В числе 365 получателей инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Им выплатят по десять тыс. рублей.

По три тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. Всего получателей — 2214. По тысяче рублей выплатят «детям войны», которых в крае проживает более 55 тыс. человек.

Также для ветеранов предусмотрен ряд мер социальной поддержки: внеочередная установка квартирного телефона, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, ежегодное бесплатное диспансерное обследование в учреждениях здравоохранения в порядке очередности, компенсация за оплату услуг ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье начались выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне — их получат почти 4,8 тыс. ветеранов.