Мадрид, , 05:10 — REGNUM По меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновений между демонстрантами и полицейскими в Мадриде, 7 апреля сообщило издание «20minutos».

Трое пострадавших, включая сотрудника полиции, были госпитализированы. Участники акции, которая прошла в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, выступили против митинга ультраправой партии VOX, назначенного на 4 мая и посвященного кампании по досрочным выборам в парламент столичного региона.

В ходе столкновений также были задержаны двое демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года представители партии Vox победили на выборах глав пяти муниципалитетов Испании.

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