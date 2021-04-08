Якутск, , 05:19 — REGNUM В селе Чапаево Хангаласского района Якутии вечером 7 апреля на пожаре в жилом 27-квартирном доме погибли четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Из квартиры горящего дома мужчина вынес двоих детей трёх и четырёх лет, но спасти их не удалось. Погибла и мать детей 1993 года рождения, а также ещё одна женщина из соседней квартиры 1991 года рождения. Она скончалась в больнице.

На месте пожара работают специалисты, выясняются все обстоятельства трагического происшествия.

По информации местных СМИ, загорелась кровля двухэтажного дома, эвакуированы 68 человек. Четверо человек в больнице.

Сгоревший дом был построен в 1997 году. Большинство жильцов — молодые семьи.

Жильцов расселили, в районе объявлен траур. Глава Якутии поручил оказать пострадавшим помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске утром 8 апреля случился пожар в одной из комнат общежития политехнического колледжа.