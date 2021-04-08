Мехико, , 04:51 — REGNUM Несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе «Ласаро-Карденас-дель-Рио» в штате Веракрус на востоке Мексики и вызвали пожар, сообщает газета Milenio.

«Первый взрыв был зафиксирован примерно в 16:50, после чего начался пожар на участке отгрузки дизельного топлива и бензина», — приводит газета слова очевидцев.

По их данным, всего на заводе произошло шесть взрывов. Также отмечается, что возросла и площадь возгорания. На месте уже работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, погибших или пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта на НПЗ в Индонезии произошел пожар. В результате происшествия около 30 человек получили ранения различной степени тяжести, проводилась эвакуация жителей близлежащих районов.