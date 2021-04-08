Москва, 8 апреля, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Биологическое оружие могут разрабатывать США во множестве своих лабораторий в других странах, граничащих с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 7 апреля в интервью «Коммерсанту».

Defense.gov Николай Патрушев

По его словам, российские власти имеют «веские основания предполагать», что на указанных объектах проводятся именно такие работы. Патрушев отметил, что подобные лаборатории также открываются и рядом с Китаем.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что власти государств, на территории которых построены эти учреждения, как правило, не владеют информацией об их реальной деятельности.

«Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», — указал Патрушев.

Он также сравнил эти объекты с лабораторией Форт-Детрик (американский штат Мэриленд), где проводятся опыты в сфере военной биологии.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик», — сказал секретарь Совбеза.

Патрушев добавил, что в местах, где были созданы такие лаборатории, часто регулируют вспышки заболеваний, которые нетипичны для конкретных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2020 года председатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук напомнил, что в 2017 году американские власти признали, что как минимум одна их лаборатория на украинской территории занимается исследованиями человеческих патогенов. Депутат не исключил, что США на Украине могут проводить опыты над людьми.