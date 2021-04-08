Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Соединённые Штаты заинтересованы в нормализации отношений с Россией, несмотря на возникающие «глубокие разногласия», заявил 7 апреля на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне будут настаивать на стабильности и предсказуемости отношений с Москвой, но одновременно «привлекать Россию к ответственности за ее действия».

Таким образом Нед Прайс прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который ранее заявил, что сроки возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова зависят от готовности США пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой.

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