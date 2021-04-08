Хэфэй, Китай, , 04:30 — REGNUM Шесть человек погибли в результате взрыва на фабрике в восточно-китайской провинции Аньхой, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям провинции, передает 7 апреля агентство Синьхуа.

Авария произошла около 10 часов утра по местному времени 7 апреля на теплоэлектростанции в уезде Динъюань города Чучжоу. Взрыв произошел во время сварочных работ по закупорке протекающего резервуара.

В результате чего шесть человек, работавших на вершине пятиметрового резервуара, упали. Один был погиб на месте происшествия, а остальные пятеро были срочно доставлены в больницу и скончались в результате безуспешности оказанной им помощи.