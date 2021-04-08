Владивосток, 8 апреля, 2021, 04:29 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки потушили 20 природных пожаров, ещё два пожара локализованы. Общая площадь возгораний составила более 998 га. Также обнаружена 171 термическая аномалия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

28.mchs.gov.ru Борьба с лесным пожаром в Амурской области

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На землях лесного фонда 76 лесных пожарных при поддержке 15 единиц техники смогли ликвидировать восемь пожаров, локализовать один. Общая площадь возгорания составила 265,5 га.

Земли Министерства обороны горели в двух местах, общая площадь возгораний — 225 га, их тушили 17 человек и две единицы техники.

На землях иных категорий ликвидировано десять пожаров на площади 493 га, один пожар локализован на площади пять га. В тушении принимали участие 101 человек и 17 единиц техники.

Специалисты называют основной причиной лесных пожаров безответственное обращение с огнем. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере до трёх тыс. рублей для граждан, до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 7 апреля введён особый противопожарный режим.