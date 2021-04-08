Пекин, , 04:27 — REGNUM Министерство образования Китая начала опрос общественного мнения по проекту постановления об улучшении защиты несовершеннолетних в школах, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно проекту, школы должны проявлять нулевую терпимость к запугиванию, сексуальному насилию и сексуальным домогательствам в отношение учащихся. Документ также требует, чтобы школы проверяли на наличие судимости преподавательский состав и персонал, прежде чем принимать ан работу учителей или вводить волонтеров и социальных работников в свои кампусы.

Отмечая, что школы также обязаны защищать безопасность учащихся на территории кампуса, проект подчеркивает, что школам запрещается организовывать учащихся для участия в аварийно-спасательных работах, ликвидации последствий стихийных бедствий или коммерческой деятельности.