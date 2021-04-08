Хабаровск, , 04:27 — REGNUM В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали работника железнодорожного депо, угнавшего локомотив для вывоза похищенного им топлива. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции установили, что работник станции Новый Ургал угнал локомотив для того, чтобы вывезти с территории предприятия похищаемое им в течение нескольких дней с колонки депо топливо.

«На угнанном локомотиве железнодорожник доехал до стрелочного перевода, загрузил подготовленные канистры в локомотив и доставил похищенное до лесополосы, где его уже ждал личный автомобиль. Чтобы скрыть следы угона, мужчина вернул поезд в депо», — говорится в сообщении.

46-летний подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава» и «Кража». В настоящее время мужчина отпущен под подписку о невыезде.

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