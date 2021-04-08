Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 700 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 674 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что такой высокий показатель по заболеваемости фиксируется впервые с 7 января. Центр предполагает, что жители Южной Кореи уже не полностью соблюдают санитарные требования и активно совершают поездки по стране, что способствует распространению инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 107 598. Также за 7 апреля в стране умерли еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 1758 человек.